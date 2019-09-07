شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة فيلم Batman الجديد وروبرت باتينسون فى دور البطولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى القائمون على فيلم Batman الجديد، الذى سيقوم النجم العالمى روبرت باتينسون ببطولته ، من كتابة الفيلم على ان يبدأ تصويره بداية من أكتوبر المقبل على أن يعرض فى مايو عام 2021 فى دور العرض السينمائى.
ومن المقرر أن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.
روبرت باينسون صاحب الـ 32 عاما، اشتهر فى سلسلة الأفلام الشهيرة Twilight التى بدأ عرضها عام 2008، بالإضافة الى ظهوره فى سلسلة أفلام Harry Potter، والعديد من الأعمال الدرامية، كما تنتظر شاشات السينما عرض فيلمين له العام المقبل هما Waiting for the Barbarians، و The Devil All the Time.
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