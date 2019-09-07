ابنة عمرو دياب بزي ساحرة: “ساكل قلبك”!

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 05:45 صباحاً - نشرت جنى دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بزي ساحرة. فيما ظهرت جنى دياب في صورة اخرى بكورسيه سوداء وهي تحمل قلبا في يدها وعلقت قائلة: “سأكل قلبك””. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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