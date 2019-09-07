"دا اللي مكتوب وأنا قصداه".. زينة معلقة على عبارة مكتوبة على الـ"تي شيرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير.
وظهرت زينة بتي شيرت أبيض، مكتوب عليه "It’s a dark but happy place" وتعني "إنه مظلم لكنه مكان سعيد"، وعلقت على الصورة: "دا اللي مكتوب على التيشيرت بتاعي .. وأنا قصداه".
يُذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، و خالد الصاوي وعائشة بن أحمد من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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