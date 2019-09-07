هيفاء وهبي تهنئ عمر السعيد بعيد ميلاده: "تذكر أنني سأساعدك دومًا للوقوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان عمر السعيد.

وكتبت هيفاء وهبي: "نحن أصدقاء مقربون، تذكر دائما أنني سأساعدك للوقوف من جديد، بعدما أنتهي من ضحكي عليك".

واحتفل الفنان عمر السعيد أمس الأول بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأصدقاء والمقربين.