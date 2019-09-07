محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان عمر السعيد.
وكتبت هيفاء وهبي: "نحن أصدقاء مقربون، تذكر دائما أنني سأساعدك للوقوف من جديد، بعدما أنتهي من ضحكي عليك".
واحتفل الفنان عمر السعيد أمس الأول بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأصدقاء والمقربين.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تهنئ عمر السعيد بعيد ميلاده: "تذكر أنني سأساعدك دومًا للوقوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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