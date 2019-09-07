بطلة "أبو العروسة".. ولاء الشريف تنشر صور خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ولاء الشريف، اليوم السبت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور حفل خطبتها على الفنان الشاب ماجد الشرقاوي.

وأعلنت الممثلة ولاء الشريف، بطلة مسلسل أبو العروسة، خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوى، يوم السبت الماضي.

ولاء شريف لفتت الأنظار إليها من خلال أكثر من شخصية مميزة فى الدراما التليفزيونية، ومنها زهرة في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" بجزأيه، ورحمة في مسلسل "الأب الروحي" بجزأيه.

ويعد دورها الأبرز في مسلسل أبو العروسة، حيث لعبت دور العروسة التي تُنسج خيوط المسلسل حول قصتها، والمسلسل شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.