محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
احتفلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعيد ميلادها بحضور عدد من نجوم الفن.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورا من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".
وحضر الحفل الإعلامية لميس الحديدي، والنجمة نبيلة عبيد، ودلال عبدالعزيز وشهيرة، وبوسي شلبي، وصابرين وإلهام شاهين، و عبير صبري، وعدد من الأصدقاء والمقربين.
يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، وهي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، بدأت حياتها كعارضة أزياء قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بينهن نبيلة عبيد وشهيرة.. صديقات رجاء الجداوي يحتفلن بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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