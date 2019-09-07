كريم عبدالعزيز: جزء ثالث لـ"الفيل الأزرق".. والسبب: الجمهور



كشف الفنان كريم عبد العزيز، إن هناك جزءا ثالثا من فيلم الفيل الأزرق، مضيفا:" البطل الحقيقي في هذا الفيلم هو الجمهور الذي تقبل نوعية أفلام جديدة".

وأوضح "كريم عبد العزيز"، في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة

" أون إي"، قائلا:" الفيل الأزرق هو أصعب فيلم عملته في حياتي وبالأخص الجزء الثاني منه".ونوه " كريم عبد العزيز:" قررت خوض تجربة الفيل الأزرق وكنت مرعوب أثناء التصوير، وفي آخر مشهد في الجزء الأول شعرت أن هناك جزءا ثانيا بعد تناول الحباية".وتابع كريم عبد العزيز:" في عام 2013 تواصلت مع مروان حامد وطلبت منه العمل معه في فيلم وبعد أسبوع جلب لي رواية الفيل الأزرق بخط يد أحمد مراد قبل طباعتها، وأول ما قرأت الرواية أعجبتني جدا بسبب الخيال والصورة والشخصيات والعوالم الغريبة".