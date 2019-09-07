شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة مواعيده.. تعرف على جدول عرض حلقات الموسم الخامس من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة كبيرة عاشها عشاق مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders الفترة الأخيرة، بعد ان اختلط جدول مواعيد عرض الموسم الخامس والجديد من المسلسل الذى يعرض على شبكة bbc الإنجليزية على المشاهدين.

وبدأ عرض أولى حلقات الموسم الخامس يومياً، حيث طرحت الحلقة الأولى يوم 25 أغسطس الماضى، ومن ثم الحلقة الثانية يوم 26 أغسطس، وتوقف عرض الحلقات حتى يوم 1 سبتمبر الماضى، وهو الأمر الذى أختلط على المشاهدين فى متابعة حلقاتهم من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الرابعة من المسلسل غدا الأحد 8 سبتمبر ، والحلقة الخامسة يوم 15 سبتمبر من الشهر الجارى أى الأحد الذى يليه، والحلقة السادسة والأخيرة يوم 22 سبتمبر الجارى، ليتم تطبيق عرض الحلقات اسبوعياً بعد ان تم عرضها يومياً فى أولى الحلقات.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.