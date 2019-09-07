شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يواجه أحمد السقا فى "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ظافر العابدين تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت" بمدينة الأقصر، ونكشف تفاصيل شخصيته خلال الأحداث، حيث يواجه أحمد السقا، ويجسد "ظافر" شخصية رجل أعمال كبير ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

فيلم "العنكبوت"، يشارك فى بطولته كل من النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.