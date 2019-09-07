هريثيك روشان ينتقد كانجانا رانوت

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كان الممثل هريثيك روشان في أحسن حالاته صراحةً خلال مشاركته في قمة “هندوستان تايمز” للقيادة في سنغافورة، حيث تحدث عن نجاحه الأخير في فيلم “سوبر 30”، برفقة النجمة كاترينا كايف، وقد أشاد الجمهور بأغنية من فيلمه الأول، كاهو نا بيار هاي.

وعندما سؤل عن علاقته الممثلة كانجانا رانوت Kangana Ranaut، التي غالبًا ما كان قامت بمهاجمته على مدى السنوات القليلة الماضية، قال هريثيك إن ما أصابه حقًا هو أن وسائل الإعلام أولت اهتمامًا لـ “الكذب والخداع”.

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وأضاف: “ما يؤلمني هو أن وسائل الإعلام قد أولت الانتباه إلى الجرأة التي تصدى لها هذا الشخص المعيّن، الذي نغمس في الكذب والخداع”.

وتابع لمناقشة نجاح فيلمه، سوبر 30، الذي لعب فيه شخصية مدرس، وعالم رياضيات، قال هريثيك، “منذ أن اجتهدت في تقديم تلك الشخصية القوية وعملت بجد من أجلها، لدي شعور بالرضا الآن”.

يعمل روشان حاليا في بوليوود عل تصوير فيلم War وهو واحد من أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2019 في بوليوود، من إخراج سيدهارث أناند، ويضم في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.