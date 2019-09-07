ريشي كابور يستعد للعودة بعد انتهاء رحلة السرطان في أمريكا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أكد الممثل ريشي كابور، الذي يتواجد حاليا في نيويورك منذ عام خضع فيه للعلاج من السرطان، أنه سيعود إلى الهند وسيبدأ التصوير لفيلمه التالي بحلول نهاية شهر سبتمبر.

تقرير نُشر بصحيفة “مومباي ميرور” نقل عن الممثل قوله: “في اللحظة التي أعود فيها إلى الوراء، سأستغرق 15 يومًا للتواصل مع جذوري، والتغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وبحلول نهاية سبتمبر، سأبدأ في التصوير”.

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن مصدر وزعمت أن ريشي من المحتمل أن يصل إلى الهند في 10 سبتمبر. وعندما نشر ريشي صورة في مطار، مع لاعب الكريكيت سونيل جافاسكار، تكهن جمهوره بأن ريشي كان في طريقه إلى منزله، لكن شقيقه راندير، نفى هذه الشائعات وقال، “ريشي لا يزال في نيويورك، سيأتي الأسبوع المقبل”.

في أحد مشاركاته الذي شكر فيعل المهنئين بعيد ميلاد، أشار ريشي إلى أنه سيعود إلى الهند قريبًا، كما قرر استئناف العمل، سواء في نهاية هذا الشهر أو أوائل أكتوبر.