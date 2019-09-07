بهومي بيدنيكار تدمر «رجيم» كارتيك آريان بطبق بيتزا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ممثل بوليوود كارتيك آريان ، الذي يصور حاليًا فيلمه القادم ‘Pati Patni Aur Woh’ ، كشف أنه يتناول “نظام غذائي متكامل” وأن الممثلة بهومي بيدنيكار Bhumi Pednekar التي تشاركه بطولة العمل، ورغم علمها بنظامه الغذائي القاسي، إلا أنها أهدته شطيرة كبيرة من البيتزا قاصدة إفساد ما يقوم به.

وأعلن الممثل “لوكا تشوبي” عبر حسابه على انستجرام، أن البيتزا قد أرسلتها له بهومي، وقام بمشاركة صورة لنفسه وهو يضرب عرض الحائط بنظامه الغذائي، ويقوم بالتهام البيتزا في شراهة”.

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سيشهد النجم ، الذي شوهد لآخر مرة مع كريتي سانون في “لوكا تشوبي” ، مشاركة مساحة الشاشة مع الفنانة الصاعدة أنانيا بانداي وبهومي لأول مرة في Pati Patni Aur Woh’.

بالنسبة إلى هذا الفيلم ، تخلى كارتيك عن مظهره المعتاد على أنه شاب رياضي، وهو يمارس الرياضة في معظم أفلامه، حيث سيجسد الممثل دومر بسيط لشخص يدعى شينتو تياجي Chintu Tyagi.

“Pati Patni Aur Woh” هي عبارة عن نسخة جديدة من إخراج موداسار عزيز ، الذي أخرج في السابق أفلامًا مثل “دولها ميل جايا” و “هابي بهاج جايجي” و “هابي فير بهاج جايجي”، ومن المقرر أن يصدر الفيلم القادم في 6 ديسمبر من هذا العام.