مريم أوزيرلي تستعيد أمجاد «حريم السلطان» في البندقية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» حضور فعاليات مهرجان فينيسا السينمائي الدولي في دورته الـ76 المنعقدة حالياً في إيطاليا.

اللافت أن مريم كانت حريصة خلال المهرجان على الظهور بشكل أكثر أناقة من خلال 3 إطلالات، تعاونت فيهم مع المصمم اللبناني ، حيث خطفت إطلالتها الذهبية الأولى أنظار الجميع، في الوقت الذي فاجأت الجميع بطلّتها الثانية، حيث جمعت فيها بين الـJumpsuit والفستان في «لوك» أخضر شفاف ساحر، متزينة بمجوهرات ضخمة، ولم تنس التاج البراق الذي زين شعرها.

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أما الإطلالة الثالثة، فكانت أكثر نعومة، حيث اختارت لها النجمة التركية فستان أبيض مشقوق ذو «كاب» عند الأكتاف، وهو الـ«لوك» الشرقي الذي اذهل محبيها، خاصة مع القلادة الضخمة التي زينت بها الفنانة منطقة الصدر، بالإضافة للتاج الذي وضعته على شعرها.

أناقة مريم في هذا المهرجان أعادت أذهان محبيها ومتابعيها لأزيائها الملكية في مسلسل «حريم السلطان»، حيث ركزت تعليقاتهم على صورها بالتغزل في جمال اختياراتها التي وصفوها بالملكية سواء الفساتين أو الإكسسوارات وحتى تسريحات شعرها.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.