نيكي ميناج تعلن اعتزالها الغناء

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
في قرار صادم لعشاقها، أعلنت نجمة الراب والمطربة الأمريكية نيكى ميناج عن اعتزالها الغناء والفن لتكوين عائلة، بعد استقرار علاقتها مع صدقها كينيث بيتى واقتراب زفافهما.
ونشرت النجمة العالمية عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، خبرا، مؤكدة، اعتزالها الفن لتكوين عائلة، مناشدة متابعيها وجمهورها بمطالبتها للعودة مرة أخرى للغناء، وسرعان ما انتشرت التغريدة لتحصد ما يقارب من النصف مليون مشاركة وأكثر من 100 ألف إعجاب، وعشرات الالاف من التعليقات التى تطالبها بالتراجع عن قرارها.
ومن جانبها وصفت الصحف الأجنبية التغريدة التى نشرتها نجمة الراب بأنها تدعى من خلالها جذب الانتباه لا أكثر بعد أن فشلت جولتها الغنائية التى كان مقررا لها أغسطس الماضى فى أمريكا الشمالية لألبومها queen الذى عرض العام الماضى، وشهد العديد من التعديلات والتأخير بسبب أزمات الإنتاج.
والجدير بالذذكر أنه في تصريح سابق لنجمة الراب الشهر الماضى فى برنامجها الخاص “إذاعة الملكة”، أكدت أن مراسم زفافها على صديقها كينيث بيتى، ستتم خلال 80 يوماً.
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