جميلة عوض بعد مشاركة رامز جلال فيلم «سبع البرمبة»: أرفض الظهور في برامجه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية جميلة عوض أنها كانت حريصة على المشاركة في فيلم «سبع البرمبة»، مع الفنان رامز جلال، لأنها كانت تبحث منذ فترة على دور كوميدي يناسبها.

جميلة قالت إن تقديم الأدوار التراجيدية أكثر سهولة من الكوميدية، ولكنها قررت أن تكسر القاعدة ولا تضع نفسها في قالب واحد، ولذلك خاضت التجربة.

الفنانة المصرية قالت إن كواليس العمل مع الفنان رامز جلال كانت جميلة جدا وممتعة، ولكنها ترفض الظهور في برامج مقالب رامز، وذلك لأن ردود فعلها قد تسبب لها الضرر.

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جميلة رفضت ما يقال بشأن جرأتها في اختيار ملابسها، وقالت إنها تختار الملابس المناسبة لكل مهرجان أو حفل أو عمل فني دون اي تعمد للجرأة.

الفنانة الشابة قالت إنها تحب السفر كثيرا، وتتابع الموضة، واعترفت أن علاقتها بالمطبخ سيئة جدا، ولا تحب الطبخ.

جميلة قالت إن الشائعة الأغرب التي تعرضت لها أن عمرها 35 عاما، مشيرة إلى أنها ترفض ان تكشف عن عمرها لأن ذلك سضعها في قالب محدد، بينما أكدت أنها في مسلسل «تحت السيطرة » قدمت دور فتاة مراهقة بنجاح، وقدمت بعد ذلك دور سيد متزوجة، وهذا سر نجاحها.