بعد غياب طويل.. تكريم الفنانة فاطمة الكاشف في مهرجان همسة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف بجائزة أحسن ممثلة دور ثاني من مهرجان همسة الأدب والفنون.

التكريم جاء عن دورها في مسلسل “كلبش ٣”، والذي قدمته في السباق الرمضاني الماضي. مع الفنان المصري أمير كرارة.

وعبرت “الكاشف” عن سعادتها بالتكريم عبر صفحتها الشخصية بموقع. إنستجرام،. حيث نشرت فيديو للتكريم وعلقت عليه قائلة: “الحمد لله والشكر لله استلمت اليوم جائزة أحسن ممثله دور تانى عن كلبش ٣ من مهرجان همسه شكرا رئيس المهرجان الأستاذ فتحي الحصري وشكرا لجنة التحكيم وشكرا للجمهور الحبيب”.

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مسلسل «كلبش3»، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وآخرين.

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف، قد غابت بعد غياب طويل عن الشاشات، وحرصت على أداء مناسك الحج لهذا العام برفقة زوجها الفنان المصري جمال عبدالناصر، والذي ارتبطت به في بداية حياتها الفنية بعد قصة حب جمعت بينهما خلال دراستهما بالمعهد.