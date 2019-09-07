ريم مصطفى تتألق بجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أثارت الفنانة المصرية ريم مصطفى إعجاب عدد كبير من جمهورها بعدما قامت بنشر صور جديدة لها على شاطئ البحر.

ريم مصطفى نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان نيللي مبهر ناعم يكشف عن جسدها وقوامها الممشوق.

الفنانة المصرية ظهرت بفستان آخر لونه أزرق، وبدت مميزة للغاية، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها.

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ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.

شاركت الفنانة الشابة بعد ذلك في عدة أعمال أهمها مشاركتها في مسلسل الزعيم «مأمون وشركاه»، والذي قالت عنه إنه حقق حلمها في العمل مع الفنان عادل إمام.

ريم شاركت العام الماضي في بطولة مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر، ونبيل الحلفاوي، وملك قورة، والمسلسل تم عرضه في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية.