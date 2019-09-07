أحمد سعد يزيل شعر صدره نهائيًا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد سعد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة له من عطلته التي يقضيها بإحدى القرى الساحلية.

أحمد سعد، ظهر في الصورة بإطلالة أثارت العديد من تساؤلات متابعيه خاصة أنه تخلص من شعر صدره الكثيف، والذي لقبه جمهوره بسببه بلقب “الغوريلا”.

وإطلالة أحمد سعد، أثارت العديد من الانتقادات لدى البعض والذي وصفه بأن شعر الرجل دلالة على القوة بينما وافقه البعض على ما قام به.

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من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخرًا برومو أغنية “يا مدلع”، عبر صفحته الشخصية بموقع “يوتيوب”، ولم يكشف موعد طرح الأغنية كاملة، وكانت الأغنية قد أثارت العديد من التعليقات بسبب الموديل الموجودين بها، خاصة أنها جاءت بعد أقل من 24 ساعة من عودته من مناسك الحج.

كما أحيا الفنان المصري حفل Turquaz بحضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع، وذلك في أول حفل له بعد عودته من الحج.

وقام بتنظيم الحفل محمد رضا، وقدم سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه، منها: “أنا الأصلي، وجدعنة”، وغيرها من الأغانى واشعل الحفل بى اغانية بحبك يا صحبى وسط حضور كبير من الشباب.