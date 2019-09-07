أروى جودة في جلسة تصوير فرعونية تثير الدهشة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية أروى جودة لجلسة تصوير جديدة مع المصورة هبة السيد.

أروى شاركت جمهورها في صور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكانت الصور من منطقة رأس سدر.

الفنانة المصرية علقت على الصور التي نشرتها، وكتبت: «لا يهم مدى الظلام الذي قد حاوطك اعثر على نورك الداخلي».

Advertisements

الفنانة بدت في الصور بأكثر من طلة فرعونية، واختارت لها ملابس مميزة، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أشاد بالصور وتغزل فيها.

هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها أروى جودة لجلسة تصوير على الطريقة الفرعونية، حيث ذكرت من قبل أنها تتمنى أن تقدم شخصية ملكة فرعونية.

جدير بالذكر أن آخر ظهور درامي لأروى جودة كان عبر مشاركتها في مسلسل “صانع الأحلام” الذي ‏عُرض ‏في شهر رمضان ‏‏2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي ‏عبدو، ‏من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار ‏عباس، ورغم أن المسلسل لم يحقق نسبة مشاهدة عالية لكثافة الأعمال في رمضان إلا أن النقاد أشادوا به.‏