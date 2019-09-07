شريف سلامة ينتهي من «بدلة جديدة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان المصري شريف سلامة و الفنانة رانيا منصور، يوم الخميس، 5 سبتمبر من تصوير الحكاية الثالثة من ضمن حكايات مسلسل “نصيبي و قسمتك٣”، و تحمل الحدوتة اسم “بدلة جديدة”، للمؤلف عمرو محمود ياسين و إخراج محمد جمعة.

ومن المقرر أن يجسد شريف سلامة خلال أحداث المسلسل دور مهندس بشركة ميكرو سوفت بأمريكا، بينما رانيا منصور فتجسد دور قتاة تدعي “فرح”.

ويشار إلى أن الجزء الثالث من مسلسل “نصيبى وقسمتك” انطلق عرضه يوم السبت الماضى على قناة“on E”، بحكايته “اتفضلوا فى الصالون”، و هى من بطولة هنا شيحا، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صلاح، وإخراج مصطفى فكرى، و تأليف عمرو محمود ياسين.