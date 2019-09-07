ديانا كرزون تُطلِق جديدها "هيدا الحكي"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة الأزردنية ديانا كرزون أغنية جديدة بعنوان "هيدا الحكي" على قناتها الرسمية على "YouTube". وهي تتعاون فيها مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة.

وتعتبَر هذه الأغنية باللهجة اللبنانية من الأعمال الشبابية والرومانسية. ويقول مطلعها: بحبك بعشق قلبك، بعشق نظرات عيونك، بموت فيكي بجن عليكي، بضيع من دونك، هيدا الحكي الي بحب منك اسمعو، كل يوم كل يوم، دلعني دللني وغنجني، اوعا تزعلني، دوبني بالحنية، غرقني حب غرقني .

فيما يلي رابط الأغنية: