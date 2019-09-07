مدحت صالح لجمهور الأوبرا يا غاليين عليا يا أهل إسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت دار الأوبرا فعاليات المهرجان الصيفى بحفل فني للفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه قادرين يا دنيا.. ماشى فى ظلها.. باحلم على قدى.. الدنيا لو هتيجى.. اسمر يا اسمرانى. النور مكانه فى القلوب.. المليونيرات.. بنتى وحبيبتى..حبيبى يا عاشق..زى ما هى..الباليتشو..قلب واحد..وعدى..3 سلامات..ميدلى لكوكب الشرق ام كلثوم ..كوكب تانى..بين شطين وميه والتى اهدها مدحت صالح لجمهور الاسكندرية. واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة (انا ابن مصر) والتى تفاعل معه الجمهور وشاركه الغناء. وقد شهد مسرح دار أوبرا الاسكندرية توافد جمهور ابناء الاسكندرية وزوارها على حفلات المهرجان الصيفى مؤكدين قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور من مختلف الاعمار، فوسط اجواء تاريخية تعكس عراقة المدينة الساحلية وبصوت يستند إلى إحساس صادق قدم صالح باقة مختارة من اعماله الخاصة التى عبرت عن الكثير من الحالات الوجدانية والمشاعر الانسانية. Advertisements

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