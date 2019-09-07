شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 أيام من طرحها.."جابو سيرته" لـ أصالة تقترب من الـ 6 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "جابو سيرته" التي طرحتها النجمة أصالة منذ أسبوع من حوالي 6 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات تامر غنيم، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل صوت أحمد إبراهيم، ميكس أحمد إبراهيم.

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وتقول كلمات الأغنية : جابوا سيرته فى وسط موضوع قولت اسمع قولت يمكن احن تانى ويمكن ارجع والكلام جاب بعضه فجأة بدأت اركز قالوا عايش عادى قالوا كلام ينرفز سمعت عنه حاجات ياريت ماسمعتها بيقولوا قابل واحدة بعدى وحبها حاولت اتوه فى الكلام على قد ماقدر مش عايزة اسمع حاجة عنه وعنها كان نفسى اهرب من كلامهم خوفت امشى لياخدوا بالهم.