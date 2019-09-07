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صور.. كريم محسن ومصطفى حجاج وساندى يحيون حفلاً بحلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا منذ قليل، كل من المطرب كريم محسن ومصطفى حجاج وساندى حفلا غنائيا داخل أحد النوادى الاجتماعية بحلوان، وذلك بمناسبة قرب عودة العام الدراسى الجديد.

وبدأ المطرب كريم محسن أولى فقرات الحفل، وقدم العديد من أغانيه القديمة وبعض من أغانى أحدث ألبوم له بعنوان "قابل بقى"، ومنها "وسع وسع، مبنساش، رقم واحد، مليش بعدك، أنا عربى، حلم السنين، مكملناش".

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كما أحيا المطرب مصطفى حجاج ثانى فقرات الحفل، وقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، والتى أشعلت الأجواء من رقص وبهجة بين الأعضاء، والتفت العديد من الأعضاء حوله لالتقاط الصور السيلفى معه.

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وأحيت الفنانة ساندى الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل وتغنت خلال الحفل بباقة من أغانيها التى لاقت تفاعلاً من كل محبيها وعشاقها من أعضاء النادى، ومنها "love، شوفته ومكلمنيش، حصل خير" وغيرها من الأغانى وسط جو من السعادة والبهجة.

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