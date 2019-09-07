شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة أول 10 حلقات لمسلسل أمير كرارة الجديد لعرضه رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة أول 10 حلقات من المسلسل الجديد الذى ينافس به النجم أمير كرارة فى السباق الرمضانى لعام 2020، ولم يتسقر صناعه على الاسم المبدئى للعمل، ويواصل دويدار فى كتابة الحلقات، خاصة بعد الإستقرار على الفكرة الرئيسية للعمل ووضع الخطوط العريضة له، وتدور أحداثه فى إطار درامى مشوق، ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف نوفمبر المقبل.

ويعقد صناع العمل حالياً جلسات تجمع بين المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمى وبطل العمل أمير كرارة فى التعاون الرابع بينهم بعد مسلسلهم الشهير "كلبش" فى أجزائه الثلاثة.

يذكر أن أمير كرارة قدم آخر أعماله مسلسل "كلبش" فى 3 أجزاء، ونالت نجاحاً جماهيرياً كبيرا، وشارك فى بطولته عدد من النجوم على رأسهم النجوم هشام سليم وأحمد عبد العزيز وأحمد العوضى ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، وآخرون، تأليف باهر دوديار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.