شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور وشقيقتها توأم فى الحقيقة وفى "نصيبى وقسمتك 3".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تصوير أحداث حلقات المسلسل الخمسة، حيث يقوم ببطولة الحكاية الفنان شريف سلامة بينما يقوم بالبطولة النسائية كل من الفنانة رانيا منصور وشقيقتها نورهان فى مفاجأة من مفاجآت المسلسل، حيث يلعب الثنائى دور شقيقتين توأم خلال الأحداث.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وأخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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رانيا منصور نورهان هما أشقاء توأم بالفعل فى الحقيقة، وسبق لهما العمل معا فى مسلسل "سبع أروح".

وانتهى صناع المسلسل من تصوير أول 3 حكايات، الأولى "براد شاى"، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى.

جدير بالذكر أن رانيا منصور شاركت خلال موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى، حيث لعبت فيه دور زوجة حمادة هلال تعانى من أزمات بسبب حماتها.