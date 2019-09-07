شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يحضر لمسلسله الجديد مع "سينرجى" للعرض فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سرية تامة يحضر النجم ياسر جلال لمسلسله الجديد ، المقرر عرضه فى رمضان 2020، حيث استقر على الفكرة الدرامية التى سيقدمها خلال السباق الرمضانى المقبل، ويعقد ياسر جلال عدة جلسات عمل مع حسام شوقى مدير عام شركة "سينرجى" من أجل الاستقرار على كافة تفاصيل المسلسل، لاسيما أن الشركة تبدأ تحضيرات مشاريعها الدرامية مبكراً، إذ سيتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ياسر جلال قدم أخر أعماله "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال ، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏