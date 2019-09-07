ليالي الصيفية| ريم مصطفى أمام البحر ونرمين ماهر في إيطاليا ومحمد رشاد بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم

الصيفية..

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام البحر، من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية، وظهرت مرتدية تنورة مفتوحة .

أحمد شامي

نشر الفنان أحمد شامي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة في جزيرة " إبيزا"، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية في إسبانيا.

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال أثناء عطلته الصيفية في إسبانيا.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية .

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لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية أثناء قضائها عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

محمد رشاد

الفنان محمد رشاد، شارك متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها من أمام البحر، أثناء إجازته الصيفية في الغردقة.

نادر حمدي

نشر الفنان نادر حمدي صورة، من أمام البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، أثناء عطلته الصيفية التي يقضيها في إسبانيا.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها، أثناء تواجدها في مدينة دهب لقضاء إجازتها الصيفية.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة، عبر حسابها الرسمي على خاصية " الاستوري" بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من إجازتها الصيفية التي تقضيها في باريس.