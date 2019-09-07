على العود.. جابر القرموطي يغني "يتعلموا" لعمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الإعلامي جابر القرموطي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو له وهو يغني أغنية "يتعلموا" للفنان عمرو دياب.
وظهر القرموطي رفقة مجموعة من أصدقائه، وهو يغني على العود، وعلق القرموطي : "يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا .. على العود".
أغنية "يتعلموا" من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي.
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