درة بإطلالة سوداء و أحمد فلوكس في الأهرامات .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع" إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بقميص أبيض وبيبيون.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أمام سيارتها، وظهرت بفستان طويل من اللون الأبيض والأسود.

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمتطي حصانًا من داخل الأهرامات.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وارتدت فستانًا أسود شفاف، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

رانيا الملاح

نشرت الفنانة السورية رانيا الملاح صورة لها من داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".

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شذا حسون

نشرت المطربة اللبنانية شذا حسون صورة جديدة لهان عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانًا أحمر طويل.

دنيا بطمة

نشرت المطربة دنيا بطمة صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت على الصورة بقولها: "بونسواغ".

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وشعر أصفر، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض من كواليس أحدث كليباتها الغنائية "بعشق تفاصيلك".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وارتدت ملابس كاجوال، ونظارة شمسية.