صديق للشعراوي والإخوان هاجموه لهذا السبب.. معلومات عن فايق عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحتفل اليوم الفنان فايق عزب بعيد ميلاده، ولد فايق عزب بمدينة الإسماعيلية في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر عام 1943، وترأس فرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم في الإسماعيلية.

انتقل عزب بعدها إلى القاهرة، ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

قدم عزب عددًا من الأعمال الفنية البارزة منها "حسن ومرقص، الجزيرة، عمارة يعقوبيان، في محطة مصر، غبي منه فيه، أيام السادات".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان فايق عزب:

- نال الفنان فايق عزب كأس أحسن ممثل بجامعة القاهرة.

- لا ينقطع فايق عزب، عن زيارة الإسماعيلية، ونُشر له مقطع فيديو أثناء رقصه السمسمية في أحد المقاهي الشعبية، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واثنوا على الروح الحلوة التي يتمتع بها.

فايق عزب يرقص على السمسمية

- حصل الفنان فايق عزب على الدكتوراه الفخرية، ونشر عبر صفحته على فيسبوك صورا أثناء حصوله على الدكتوراه، وعلق: "ثانى دكتوراة فخرية بعد دكتوراه أكاديمية نيفادا، حصلت للدكتوراه الفخرية الثانية لتميزي في الفن من جامعة ديلاور الأمريكية في مدينتى الغالية الإسماعيلية".

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- من المعروف عن الفنان فايق عزب تشجيعه لنادي الإسماعيلي، وصرح لقناة "أون سبورت" أنه يشجع الإسماعيلي منذ نعومة أظافره، وهو إسماعيلاوي حتى النخاع.

فايق عزب يتحدث عن الإسماعيلي

- ترشح الفنان فايق عزب في انتخابات مجلس الشعب في سنة 2012، في فترة الأخوان، وقال إن تجربته في الإنتخابات أمام الأخوان تجربة قاسية، حيث قطعوا اللافتات الخاصة به، وقالوا عنه كافر وكومبارس.

فايق عزب يتحدث عن الانتخابات

- قال في حواره لقناة العاصمة إنه كان صديقا للشيخ الشعراوي، وسأله عن الفن فقال الشيخ الشعراوي له إن الفن شيء عظيم وقوة مصر الناعمة

فايق عزب في حوار في قناة العاصمة

قال إن الفنان رامز جلال ترجاه أن يعمل معه، مشيرا إلى أنه كان صديقا لوالده، وقال له رامز جلال: "اشتغل معايا عشان أنا كنت بتفرج عليك مع أبويا".