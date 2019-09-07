بعد تأجيل تكريمه للعام المُقبل بمهرجان المسرح التجريبي.. خالد الصاوي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رد الفنان الكبير خالد الصاوي، على تدوينة تأجيل تكريمه التي نشرها الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.

وقال الصاوي في تعليقه: إن هذا التكريم هو "تتويج للسعي والمثابرة والاندفاع المغامر والأخطاء التي علمتني منذ تحولت بكل كياني من المحاماة إلى الفن وفتحتم مشكورين الباب لي ولزملائي بالمسرح الحر منذ كان فكرة بعيدة عام ١٩٨٨ على خشبة الطليعة العزيزة وحتى آخر تجاربي المسرحية على الهناجر الحبيب عام ٢٠٠٤".

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وأضاف الصاوي: لن يفوتني تقديم وافر الاحترام لأربعة من الأيادي البيضاء على مشواري: وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الذي أرسى مهرجانا برؤية بعيدة المدى، والدكتورة هدى وصفي الأم الروحية لجيلي من المسرحيين المستقلين والراحلة د. نهاد صليحة التي دعمتني ببسالة وفرقتي وتيار المسرح الحر قبل أن يقوى عودنا، ورفيق السعي المسرحي الجاد الذي تعلمت منه في شبابي المبكر وأعطاني جواز دخول التجريبي والطليعة في عرض "صلوات فرعونية" أحمد مختار الإعلامي والناشط الثقافي والصديق الذي صدقني القول دوما ولن أنسى يوم قال لي: "خالد أنت الآن أفضل من عامين سابقين، كنت ممثلا بتقدير ضعيف ثم مقبول ثم جيد، أتمنى أن أراك تصعد، أرجو إلا تهدر حماسي لك".

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر، صورة للفنان خالد الصاوي، وعلق عليها: "قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تأجيل تكريم الفنان القدير خالد الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية إلى الدورة القادمة، وذلك نظراً لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن 87 عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.