فيديو| أوس أوس يعلن انضمام "أمح" لمسرح مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان محمد أسامة، الشهير بـ" أوس أوس"، انضمام مشجع الأهلي الشهير"أمح" لفريق عمل مسرح مصر، وذلك عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام". وعلق أوس أوس على الفيديو قائلًا: " أنا وأطيب قلب أمح الدولي، انتظروه معانا في مسرح مصر". يعد "أمح"، وأحدًا من أشهر من أشهر مشجعى النادي الأهلي، والذي لا يغيب عن مباريات الأهلي و تمارينه، وقد حصد شهرة كبيرة من خلال فيديوهات بثها على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من مشاهير الفن والرياضة.

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