خرجت الفنانة العراقية “دموع تحسين” نجمة برنامج المواهب ذا فويس عن صمتها لترد على السخرية الغريبة التي وجهتها لها الإعلامية الكويتية مي العيدان .
وقالت “تحسين ” في فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي وهي متأثرة وتحاول السيطرة على أعصابها : يكفيك ما جاك من السب، الإنسان الي الله يحبه يحبب فيه خلقه، شوفي انتي ولا واحد في المية متفقين على حبك .
وتابعت : انا أقولك الله يطول بعمرك لكن لما تتوفي أنا أول وحده حترحّم عليكِ .
وكانت قد ردت عليها في فيديو سابق إثر سخريتها المتكررة من وزنها الزائد قائلة : كرشي يعجبني وأنا لست عارضة أزياء، والعالم يحبونني بهذا الشكل .
وأضافت تحسين: أنا لا أكرهك، ولا أحقد عليكِ، الدنيا فانية، وأقول في النهاية الله يسامحك .
وواجهت الإعلامية الكويتية انتقادات حادة بسبب سخريتها من وزن ” تحسين ” أثناء غنائها بأحد الأماكن حيث قالت حينها : الله خوش جسم عليها . . ابي اصير مثل جسمها ………. والي نفس ستايلها. . . افيدوني اشلووون ، ما أثار غضب الجمهور .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. دموع تحسين ردا على سخرية مي العيدان: لما تتوفي حترحم عليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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