كواليس ماسبيرو

أكد محمد نوار رئيس الإذاعة أن تطوير البرنامج العام لن يحدث إلا بالاعتماد على مذيعين كبار من أهل الخبرة. ولا يحتاج أبدًا لشباب للتطوير لأن البرنامج العام بالذات له طبيعة خاصة ولا يتشابه أبداً مع أى إذاعة تعتمد الايقاع السريع.

<< المهندسة ميرفت العشرى الرئيس الجديد لقطاع الانتاج بالهيئة الوطنية للإعلام مازالت تمارس عملها من مكتبها القديم، حيث كانت تعمل رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بالقطاع وامتنعت تماما عن الإدلاء بأية تصريحات صحفية عقب توليها منصب رئيس قطاع الانتاج الذى يعانى منذ فترة طويلة من حالة

موت إكلينيكى.

<< أخيرا تعود قناة نايل سينما لإنتاج البرامج من خلال «السينما تغنى» تقديم مروة السيد اخراج لؤى معروف. يتناول البرنامج التحليل الفنى للأغانى التى ظهرت فى أفلام السينما على مدى تاريخها وأيضا الموسيقى التصويرية التى عبرت بقوة عن الأحداث.

<< اللواء خالد الدكرورى رئيس قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام أصدر تعليمات مشددة بمنع التدخين فى جميع المكاتب، ذلك حفاظًا على البيئة داخل المبنى العريق.

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<< أسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات

المتخصصة أصدر تعليمات مشددة لمحمد عفيفى القائم بعمل رئيس قناة النيل للرياضة بمنع استضافة أى ناقد رياضى يثير المشاكل والأحقاد داخل الوسط الرياضى الذى يعانى أصلاً من حالة احتقان.

<< شريف عباس مدير إذاعة الأغانى أكد أن الفترة المقبلة ستشهد البحث والتنقيب عن الأغنيات الوطنية النادرة لتتواكب مع الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر. ومن ناحية أخرى تقرر منع إذاعة أى مواد درامية على إذاعة الأغانى.

<< تعرض قناة ماسبيرو زمان فى العاشرة مساء يوميًا المسلسل الاجتماعى الغنائى أوراق الورد تأليف وحيد حامد بطولة وردة وعمر الحريرى وحسن مصطفى وزين العشماوى واخراج محمد شاكر. المسلسل عرض لأول مرة فى أكتوبر 1978 ويحتوى على مجموعة رائعة من الأغنيات القصيرة للمطربة الراحلة وردة.