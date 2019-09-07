«الرقص ضالة العالم» لـ«الشوكى» وسناء نبيل

طرح الشاعر الموسيقار الزميل أحمد الشوكى قصيدة مصورة بعنوان: «الرقص ضالة العالم» من أشعاره وألحانه، وغناء المطربة سناء نبيل حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، وتأتى القصيدة على رأس مجموعة من القصائد المغناة يقدمها أحمد الشوكى للمطربة الصاعدة سناء نبيل هى «أصدقنى» و«أنت حبى» و«هما» و«حضور» يطلقها الخميس الأول من كل شهر تيمنا بالطريقة التى كانت تتبعها أم كلثوم فى اقامة حفلاتها، ويشارك «الشوكى» المطربة سناء نبيل بالقائه بعض

الأبيات بمصاحبة موسيقاه فى قصائد منها «حضور» و«هما».

وكان «الشوكى» الذى ينتج لنفسه أعماله الفنية فى وقت عز فيه الإنتاج، خاصة ذلك الذى يفرض فيه المبدع ما يراه استطاع «الشوكى» إنتاج ست عشرة قصيدة موسيقية ملقاة ومغناة خلال الفترة الماضية.

وفى ذات الوقت، تمكنت بالتبعية له المطربة الجديدة سناء نبيل والتى ترتبط بصلة قرابة من أم كلثوم

أن تبدأ مشوارها مع الغناء بقصيدة تحمل رسالة عالمية واضحة من عنوانها «الرقص ضالة العالم» الرقص كما يراه كاتب النص الشعرى وملحنه أحمد الشوكى هو ذلك الحركة «الديناميكية» التى أنشأ الله الكون على ايقاعها فتكونت طقوس القرب ودب الإنسان فى الوجود كله على هذا الايقاع الكونى المبهر.

قام بالعزف فى هذه القصيدة الموسيقار فاروق سلامة الذى صاحب أم كلثوم منذ أغنية «سيرة الحب»، وعازف الكولة العالمي عبدالله حلمي وكذلك صاحب فى عزف هذه القصيدة عازف العود محمد شرف وعازف الكمان ياسر خطاب وسعيد الأرتست بالايقاع ومحمد سعودى على القانون.