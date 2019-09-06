- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شوّقت الإعلامية المصرية سمر يسري جمهورها بمجموعة صور حديثة لابنتها، في أول يوم دراسي لها، وذلك في ظهور نادر لها.
سمر نشرت صور لابنتها وهي مرتدية الزي المدرس والحقيبة المدرسية، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إلا أنها حرصت على إخفاء معالم وجهها.
الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “أول يوم دراسي لابنتي الصغيرة.. إحساس جميل”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة، وطالبوها بالكشف عن وجهها.
يذكر أن الإعلامية المصرية سمر يسري كانت قد تزوجت من المنتج زكي عبد الحميد في عام 2013، ولديها منه ابنة واحدة.
والإعلامية سمر يسري تقدم حاليا برنامج “حفلة 11” على شبكة قنوات ON E، وينتمي البرنامج لنوعية البرامج الترفيهية ويُذاع على مدار يومين في الأسبوع.
ويعتمد “فورمات” برنامج “حفلة 11” على استضافة نجم رئيسي على مدار الحلقتين بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات المتنوعة خلال السهرة التي تنطلق في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سمر يسري تشوّق جمهورها بصور حديثة لابنتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.