سمر يسري تشوّق جمهورها بصور حديثة لابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شوّقت الإعلامية المصرية سمر يسري جمهورها بمجموعة صور حديثة لابنتها، في أول يوم دراسي لها، وذلك في ظهور نادر لها.

سمر نشرت صور لابنتها وهي مرتدية الزي المدرس والحقيبة المدرسية، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إلا أنها حرصت على إخفاء معالم وجهها.

الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “أول يوم دراسي لابنتي الصغيرة.. إحساس جميل”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة، وطالبوها بالكشف عن وجهها.

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يذكر أن الإعلامية المصرية سمر يسري كانت قد تزوجت من المنتج زكي عبد الحميد في عام 2013، ولديها منه ابنة واحدة.

والإعلامية سمر يسري تقدم حاليا برنامج “حفلة 11” على شبكة قنوات ON E، وينتمي البرنامج لنوعية البرامج الترفيهية ويُذاع على مدار يومين في الأسبوع.

ويعتمد “فورمات” برنامج “حفلة 11” على استضافة نجم رئيسي على مدار الحلقتين بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات المتنوعة خلال السهرة التي تنطلق في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.