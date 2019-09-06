نجلاء بدر مديرة مدرسة فى «شبر مية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية نجلاء، تصوير أحداث مسلسها الجديد، والذي يحمل اسم “شبر مية”، حيث تجسد شخصية مديرة مدرسة خلال أحداث العمل كما أنها طليقة الفنان مراد مكرم، ولديها ابنتين وتعانى معهم خاصة وأن بناتها في مرحلة المراهقة، كما تعانى بعد الطلاق فى علاقتها مع طليقها.

والعمل مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

ومن المقرر عرض المسلسل فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل “أبو جبل” الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد وضيف الشرف النجم حسن حسنى.