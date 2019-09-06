فيلم سينمائي مرتقب يجمع عادل إمام وتامر حسنى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

جرت بين النجم والزعيم عادل إمام والمطرب تامر حسنى، جلسة عمل ودية خلال الفترة الأخيرة، اتفقا من خلالها على تقديم فيلم سينمائى الفترة القادمة.

ويبحث الثنائى الشهير عن فكرة سينمائية مناسبة يقدمانها للجمهور حتى يصبح الفيلم أول تعاون سينمائى بين عادل إمام وتامر حسنى.

وجرت جلسة ودية بين الزعيم ونجم الجيل، اتفقا خلالها على تقديم فيلم يكون بمثابة عمل سينمائى لجميع الأجيال، مضيفاً أنهما يبحثان عن فكرة سينمائية جديدة من نوعها لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر صحفية مختلفة فإنه من المقرر أن تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول قصة المطرب الإسباني الأسطوري خوليو إجلاسيوس وابنه المطرب إنريكي إجلاسيوس، ولاكن تم نفى ما تردد عن صحة هذه الأخبار، وأكد الطرفان أنها جلسة ودية واتفاق مبدئى على تقديم فيلم سينمائى ولم يتم تحديد الفكرة بعد.