النجمة اللبنانية ريتا حايك تحتفل بعيد زواجها الثاني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ريتا الحايك بعيد زواجها الثاني بنزهة عفوية جمعتها بزوجها الطبيب عبدالله ربيز، وابنهما الأول والوحيد جورج.

ريتا حرصت على مشاركة محبيها أجواء احتفالها، ونشرت صورة عائلية مميزة تجمعها بزوجها ونجلهما، معلقة عليها: «نحتفل بالذكرى السنوية الثانية لزواجنا مع ابننا جورج»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها، متمنيين لها حياة زوجية ناجحة مليئة بالحب والسعادة الدائمة.

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يُذكر أن ريتا حايك، تزوجت من الطبيب عبدالله ربيز، زواجًا مدنيًا في قبرص، في شهر سبتمبر 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما «جورج» ديسمبر 2018.

ريتا درست المسرح والتمثيل بالجامعة اللبنانية، إلا أنها بدأت مشوارها كمقدمة برامج، ثم انطلقت في عالم الفن، وشاركت في أكثر من مسلسل، أبرزهم؛ «تحالف الصبار، يا مالكاً قلبي، ديو الغرام»، «وين كنتي »، وكان آخرهم «ثواني»، بينما لاقت ربتا نجاحاً قوياً ببطولتها لفيلم «قضية رقم 23» الذي تم ترشيحه لنيل جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبيةفي حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018.