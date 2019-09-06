"شارع حيفا" العراقي في المسابقة الرسمية لمهرجان "بوسان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت إدارة مهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية الفيلم العراقي "شارع حيفا" من إخراج مهند حيال؛ للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ستعقد دورته الـ24 في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول، كأول عرض دولي للفيلم.
ويدور الفيلم حول الأحداث الدموية والحرب الأهلية التي شهدتها العراق في 2006، من خلال شخصية قناص يتربص بالمارة من أعلى عمارة في شارع حيفا.
وكان مشروع الفيلم حصل على جائزتين في ورشتي "شبكة" و"تكميل" في مهرجان قرطاج السينمائي في 2018.
وقال حيال إنه يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات في قارة آسيا، ومن أكبر أسواق السينما في العالم، ووجّه الشكر لكل من ساندوه لكي يخرج الفيلم إلى النور.
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