محمد عبده يكسب "قضية عقارات".. بعد نزاعات قضائية استمرت سنوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت محكمة التنفيذ بجدة حكمًا يقضي بتسليم منتجع "صن ست بيتش" الواقع في منطقة درة العروس للفنان محمد عبده بعد نزاعات استمرت لعدة سنوات كان طرفها الآخر شركات.

فقد ثبتت أحقية المدعى عليه محمد عبده، حيث تم صرف النظر عن الدعوى من قبل الشركات لعدم ثبوت أي شيء ضد الفنان.

وأوضح المحامي الخاص بالفنان محمد عبده، عبدالكريم القاضي والذي باشر القضية أن فنان العرب قد كسبت قضيته داخل أروقة المحاكم وبصفة قطعية وغير قابل للاستئناف.

يذكر أن محمد عبده يملك عدد من العقارات والشركات، ويسعى حاليًا للخوض كثيرًا في تجارة العقارات.

وسبق أن قال محمد عبده غير مرة إن وصف الناس له بـ"رجل أعمال" جاء من استثماراته لمردودات وعائدات نشاطه الفني في التجارة وعلى وجه الخصوص في العقارات، موضحا بالقول: "فكرت في الاستثمار في العقار.. والحمدلله ركزت على تشغيل الموارد من الفن في التجارة والتشغيل والعقارات فأحببت العمل فيها ولا زلت أعمل في العقارات بيعا وشراء داخل المملكة وخارجها".