شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين عادل إمام وتامر حسنى تنتهى بالاتفاق على فيلم سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسة عمل ودية بين النجم الكبير عادل إمام والمطرب تامر حسنى، اتفقا من خلالها على تقديم فيلم سينمائى الفترة المقبلة، إذ يبحث الثنائى عن فكرة سينمائية مناسبة يقدمانها للجمهور حتى يصبح الفيلم أول تعاون سينمائى بين عادل إمام وتامر حسنى.

وقال مصدر مقرب لـ"الخليج 365" إنه فى جلسة ودية بين الزعيم ونجم الجيل، اتفقا على تقديم فيلم يكون بمثابة عمل سينمائى لجميع الأجيال، مضيفاً أنهما يبحثان عن فكرة سينمائية جديدة من نوعها لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

وكانت أخبار قد انتشرت مؤخرا أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول قصة المطرب الإسباني الأسطوري خوليو إجلاسيوس وابنه المطرب إنريكي إجلاسيوس، وبسؤال مصدر مقرب لـ"الخليج 365" نفى ما تردد عن صحة هذه الأخبار، وأكد أنها جلسة ودية واتفاق مبدئى على تقديم فيلم سينمائى ولم يتم تحديد الفكرة.

Advertisements

يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان " مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق .

اما الزعيم عادل امام، فيصور حاليا مسلسله "فلانتينو" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل 2020، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام.