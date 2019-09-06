شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "حريم السلطانة".. اللبنانية مروى تجرى بروفات "ع الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة مروى اللبنانية اجراء عدد من بروفات مسرحية "ع الداون لوود" التي تعرض بداية موسم الشتاء المقبل وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل في السلوك العام وتغيب السمات الأصلية خاصة في الأحياء الشعبية وأسباب ذلك وارتباطه باستخدام التطور التكنولوجي بشكل سيء.

المسرحية تأليف أيمن العوضي وبطولة علاء مرسي ومروى اللبنانية واحمد سلامة وبرلنتي فؤاد والماسة والفنانة الكبيرة منى السعيد والمطرب سمسم شهاب إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين سوف ينضمون لفريق العمل خلال يومين.

تقول مروى أن هذه المسرحية هي الثانية لها على التوالي التي تتعاون فيها مع المخرج المسرحى الكبير حسام الدين صلاح حيث قدمت معه العام الماضي مسرحية "حريم السلطانة"، وأنها سعيدة بذلك التعاون حيث استطاع صلاح الدين الكشف عن نواحي مختلفة في أدواتها كممثلة.

وقالت انه بمجرد أن هاتفها لتعمل معه في المسرحية الجديدة وافقت على الفور قبل إن تعرف مساحة دورها أو موضوع العمل لثقتها الكبيرة في قدراته وأدواته وأيضا رؤيته تجاه الموضوعات الفنية وعلاقتها بظواهر المجتمع، كما أن له دائما قدرة على نسج المواقف التي يستخدم فيها الاستعراض لخدمة الموضوع وتحقيق الهدف من النص الدرامي.

مروى أعربت عن سعادتها بالجلسات الأولى ببروفات القراءة التي ضمت أساتذة كبار في عالم المسرح خاصة وان روح التفاؤل سادت تلك البروفات مع حالة من الود والتعاون بين كل عناصر العمل.

وأشارت مروى إلى أنها بدأت بالفعل بالتعاون مع المخرج حسام الدين صلاح في إعداد أكثر من تابلوه استعراضي للمسرحية يشارك فيه عدد من أبطالها.

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