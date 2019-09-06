محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن رأيه عندما عرض عليه المشاركة في لجنة تحكيم برنامج "The voice" للموسم الخامس، مع النجمة الإماراتية أحلام، خاصة مع وجود خلافات سابقة بينهما.
وقال علامة، أثناء لقائه في برنامج "إم بي سي تريندينج"، المعروض على شاشة " MBC": " قالولي أول شئ أحلام، قلتلهم ما عندي مانع أبدًا، لأنه فيه فكرة وصورة إن أنا وأحلام على خلاف، وكنا على خلاف بالهواء فقط ببرنامج "أراب أيدول"، بس بالمستوى الشخصي لا يوجد شيء".
يذكر أن راغب انضم إلى لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج the voice""، إلى جانب كل من الفنانة سميرة سعيد، والفنان محمد حماقي، وأحلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| راغب علامة يكشف عن ردة فعله عندما عرضوا عليه المشاركة مع أحلام في "the voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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