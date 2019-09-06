أحدث صورة لعمرو يوسف وكندة علوش



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عمرو يوسف، صورة "سيلفي"، تجمعه بزوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وأكتفى عمرو بتعليقه في الصورة بوضع قلب أحمر. يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في بداية عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الجمهور، وحضر حفل الزواج مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وأسفر الزواج عن ابنتهما "حياة". View this post on Instagram Advertisements View this post on Instagram ❤️ A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial) on Sep 6, 2019 at 12:17pm PDT A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial) on Sep 6, 2019 at 12:17pm PDT

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