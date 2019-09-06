رسالة رومانسية من بسمة وهبة لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة برفقة زوجها البرلماني علاء عابد، من حفل زفاف ابنة صديقة عمرها، على حد وصف بسمة.

وكتبت بسمة: "أما تبقى الفرحة فرحتين؛فرحتي بـ "حبيبة" اللي غلاوتها عندي من غلاوة مامتها، صاحبة عمري ورفيقة الرحلة، فرحة لقاء الصحاب اللي عشت معاهم أجمل ذكريات وشاركت معاهم لحظات سعادة وضحك ملوش عدد ولا حصر، إيه أحلى من فرحة زي دي".

وأضافت بسمة وهبة: "وأنا كمان معايا حب عمري جنبي، سندي وزوجي وصديقي العزيز، ربنا يديم الفرحة في قلوب المحبين"

يُذكر أن أخر أعمال الإعلامية بسمة وهبة، برنامج "شيخ الحارة - الموسم الثالث"، والذي تم وقفه بعد عدة حلقات منه بقرار من المجلس الأعلى للإعلام.