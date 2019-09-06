فيديو| ناهد السباعي تكشف عن كواليس أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت السباعي في الفيديو بفستان صيفي من اللون الجنزاري، وسط الطبيعة. وتشارك ناهد السباعي في فيلم "ماكو"، من بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي، سارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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