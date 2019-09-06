فيديو| نيكول سابا تنافس زوجها في "الطاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، يجمعها بزوجها الفنان يوسف الخال، أثناء تواجدهما في تركيا لقضاء إجازتهما الصيفية.

وظهرت نيكول، في الفيديو رفقة زوجها الفنان يوسف الخال وهي تنافسه في لعبة "الطاولة" من أحد الكافيهات.

وأحيت نيكول حفلًا غنائياً بالساحل الشمالي، يوم 25 يوليو الماضي ، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف.