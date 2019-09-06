هذا ما قالته ريم العدل لأحمد مالك عن "الضيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت مصممة الأزياء ريم العدل، عن صورة من التحضيرات الأولية لشخصية الفنان أحمد مالك "أسامة" ضمن أحداث فيلم "الضيف".
ونشرت "ريم"، صورة مالك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر مالك في الصورة بلحية ونظارة، وعلقت على الصورة: "ممثلي المفضل، التحضيرات الأولية لشخصية أسامة من فيلم الضيف".
"الضيف" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة: خالد الصاوي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، ويشارك النجمان ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف بأحداث العمل.
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